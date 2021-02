Milan | le scelte di Pioli per il derby | Rebic in vantaggio su Leao

(Di domenica 21 febbraio 2021) Il tecnico delStefanosi affida ad Anteper il. Le possibilidell’allenatore rossonero per ildi oggi Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, sarà Antea partire titolare oggi nele non Rafaelper il ruolo di esterno sinistro nel 4-2-3-1 disegnato da Stefanoche alle spalle dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic vedrà anche Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers. A centrocampo, invece, l’infortunato Ismael Bennacer sarà sostituito da Sandro Tonali. Per il resto tutto confermato con la difesa a quattro composta da Calabria, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez ad agire davanti a Donnarumma. Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico del Milan Stefano Pioli si affida ad Ante Rebic per il derby. Le possibili scelte dell'allenatore rossonero per il derby di oggi Dopo molti anni la stracittadina di Milano può ipotecare la corsa allo scudetto perchè le due squadre sono in cima alla classifica - Ma sul derby è scesa la tristezza della dolorosa scomparsa di Bellu ...