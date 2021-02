LIVE Biathlon, Mass start donne Mondiali in DIRETTA: Wierer trova lo zero al secondo poligono, 4 su 5 per Vittozzi (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Mass start FEMMINILE 12.53 zero PER LISA Vittozzi! L’atleta di Sappada esce in terza posizione insieme ad Eckhoff che ha sbagliato. Coppia al comando con Hauser e Bendija, ancora pulita. Purtroppo errore sul secondo bersaglio per Dorothea Wierer che è comunque settima a 30 secondi dalla vetta. 12.51 La russa Kazakevich ha perso qualche metro rispetto alle primissime. Fra poco si arriva al terzo poligono: si comincia a fare la differenza per davvero. 12.50 Impone un ritmo alto Eckhoff insieme a Tandrevold, Hauser e ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 15.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE 12.53PER LISA! L’atleta di Sappada esce in terza posizione insieme ad Eckhoff che ha sbagliato. Coppia al comando con Hauser e Bendija, ancora pulita. Purtroppo errore sulbersaglio per Dorotheache è comunque settima a 30 secondi dalla vetta. 12.51 La russa Kazakevich ha perso qualche metro rispetto alle primissime. Fra poco si arriva al terzo: si comincia a fare la differenza per davvero. 12.50 Impone un ritmo alto Eckhoff insieme a Tandrevold, Hauser e ...

