“L’ho chiuso in camera” Il racconto di Benedetta Parodi fa venire i brividi | Alberto Matano resta impietrito Cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 21 febbraio 2021) La simpaticaè stata ospite dinella sua trasmissione Vieni da me nella puntata andata in onda il 19 febbraio, e ha raccontato la sua esperienza con la virus che nell’ultimo anno ci ha totalmente stravolto la vita, in peggio.ha confessato che nella sua famiglia è arrivato come un fulmine a ciel sereno, a inizio pandemia, colpendo suo marito Fabio Caressa. Una malattia sconosciuta L’uomo ha iniziato ad avvertire i primi sintomi al rientro dalla partita Atalanta- Valencia che aveva commentato, e trattandosi appunto dell’inizio della pandemia le notizie erano ancora vaghe e la paura tanta: All’inizio non c’erano tamponi, Fabio si è svegliato una mattina con la febbre e la tosse: panico Paura dunque per un pericolo nuovo che era ancora ...