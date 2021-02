Lautaro e Lukaku affossano il Milan | Inter a +4

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ilha perso 3-0 il derby contro l’. Dopo appena 5 minuti i nerazzurri sono passati in vantaggio con. Ad inizio secondo tempo ilè più volte andata vicina al pareggio sbattendosi contro un SuperHandanovic. Dopo i minuti iniziali, l’ha dilagato con. Conferenza Pre derby Chi è stato il migliore del match? La palma del migliore del match va condivisa trae Handanovic. Il primo ha segnato una doppietta che ha fatto emergere tutti i difetti della difesa rossonera. Handanovic, ad inizio secondo tempo ha compiuto tre miracoli che hanno mantenuto la porta imbattuta. Se il portiere nerazzurro non avesse compiuto una di quelle parate la partita sarebbe sicuramente cambiata. La crisi del ...

Gli insospettabili L'Inter conquista il derby grazie a una grande prova di, ma nella gara ... La doppietta diMartinez ha un peso specifico enorme nonostante l'argentino quest'anno sia ...LA GARA Partenza prorompente dell'Inter : i nerazzurri aggrediscono i cugini in avvio e colpiscono a freddo conMartinez . Al 6trova in area il Toro che di testa porta avanti il ...I rossoneri tentano di riportare la sfida in parità in diverse occasioni - protagonista Samir Handanovic che tiene i suoi in testa con almeno 3 ottimi interventi -, ma ad andare in gol è di nuovo ...Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lautaro Martinez ha così parlato della gara vinta dall’Inter contro il Milan questo pomeriggio a San Siro ...