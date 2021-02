GTA 3 e Vice City analizzati dai fan tramite ingegneria inversa? Take-Two blocca il progetto

(Di domenica 21 febbraio 2021) Qualche giorno fa, un gruppo di fan era riuscito a compiere un'azione dicompleta su Grand Theft Auto 3 e. In questo modo, è stato possibile creare un codice sorgente per entrambi i titoli e arricchirli con una serie di migliorie ben più avanzate di quelle attualmente disponibili negli attuali porting PC ufficiali. Questo, ovviamente, si poteva tradurre in nuove mod, nuove tecnologie e porting fan-made su altre console, come ad esempio Nintendo Switch o PlayStation Vita. Un sogno che si avvera per tutti i fan e gli aspiranti modder, ma quello che è arrivato pochi giorni dopo è stato un brusco risveglio. Secondo quanto dichiarato dal capo deldi reverse-engineering,-Two, la compagnia madre di Rockstar, sviluppatori di Grand Theft Auto, ha ...

GujaArt : GTA Vice City diorama #coub - Mksheikh_ : Issa acha dance to GTA vice city ka club ma hota hai???????? - GamingTalker : GTA 3 e GTA Vice City, il progetto di reverse-engineering ha ricevuto un DMCA da Take-Two - thegovii : Jsjsjsjsjshss acabo de encontrar una foto noventosa y mi hermano estaba con una camisa a lo Thommy Vercetti del GTA… - puro_0ss0 : RT @PalhanoMc: Me lembra GTA vice city -

Ultime Notizie dalla rete : GTA Vice

Spaziogames.it

Daniel Craig James Bond e videogiochi? Count me in! L attore inglese ha parlato spesso della sua passione per il gaming, preferendo titoli adrenalinici come Halo eCit y (ammettendo però di ...In finale, sembra che i remaster di3,City e San Andreas non siano totalmente da escludere, ma spetterà a Rockstar decidere se realizzarli o meno.Qualche giorno fa, un gruppo di fan era riuscito a compiere un'azione di ingegneria inversa completa su Grand Theft Auto 3 e Vice City. In questo modo ... uno spin-off di GTA per PSP. Per il momento, ...Diversi fan infatti sono riusciti a ricostruire il codice sorgente di GTA 3 e Vice City, ma secondo Take-Two questo viola il copyright.