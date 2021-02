Goffredo Bettini non molla Conte: "Carta decisiva del fronte democratico" (Di domenica 21 febbraio 2021) “Draghi ha presentato al Parlamento una strategia forte e concreta. Ha suscitato un consenso amplissimo. Il Pd darà un sostegno limpido e duraturo. Anche perché l’ispirazione di Draghi è fortemente europeista e aderente al modello sociale emancipative descritto dalla Costituzione. Certamente i problemi potranno venire quando si dovrà decidere sui provvedimenti concreti”.Lo ha detto Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, in una intervista a La Stampa. “Draghi non può essere tiranneggiato da una scadenza temporale. Ha detto, giustamente, che vuole affrontare le emergenze e realizzare le riforme, che considera due obiettivi da raggiungere simultaneamente.La durata coinciderà con la piena realizzazione del suo programma - afferma -. Conte continua ad avere una grandissima popolarità. È caduto non per il fallimento del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) “Draghi ha presentato al Parlamento una strategia forte e concreta. Ha suscitato un consenso amplissimo. Il Pd darà un sostegno limpido e duraturo. Anche perché l’ispirazione di Draghi è fortemente europeista e aderente al modello sociale emancipative descritto dalla Costituzione. Certamente i problemi potranno venire quando si dovrà decidere sui provvedimenti concreti”.Lo ha detto, membro della direzione nazionale del Pd, in una intervista a La Stampa. “Draghi non può essere tiranneggiato da una scadenza temporale. Ha detto, giustamente, che vuole affrontare le emergenze e realizzare le riforme, che considera due obiettivi da raggiungere simultaneamente.La durata coinciderà con la piena realizzazione del suo programma - afferma -.continua ad avere una grandissima popolarità. È caduto non per il fallimento del ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Goffredo Bettini non molla Conte: 'Carta decisiva del fronte democratico' - BCarazzolo : RT @HuffPostItalia: Goffredo Bettini non molla Conte: 'Carta decisiva del fronte democratico' - HuffPostItalia : Goffredo Bettini non molla Conte: 'Carta decisiva del fronte democratico' - GHERARDIMAURO1 : RT @askanews_ita: '#Renzi? Più volte sconfitto' (Goffredo Bettini) - askanews_ita : '#Renzi? Più volte sconfitto' (Goffredo Bettini) -

Ultime Notizie dalla rete : Goffredo Bettini Goffredo Bettini non molla Conte: 'Carta decisiva del fronte democratico' Lo ha detto Goffredo Bettini, membro della direzione nazionale del Pd, in una intervista a La Stampa. 'Draghi non può essere tiranneggiato da una scadenza temporale. Ha detto, giustamente, che vuole ...

L'elezione del Presidente della Repubblica ... dopo il 'lancio' della ricandidatura di Mattarella fatto da Conte, è venuta anche la 'benedizione' di Goffredo Bettini; questo pretendente al ruolo di guru, o forse di Presidente, ha infatti ...

"Renzi? Più volte sconfitto" (Goffredo Bettini) askanews Goffredo Bettini non molla Conte: "Carta decisiva del fronte democratico" “Draghi ha presentato al Parlamento una strategia forte e concreta. Ha suscitato un consenso amplissimo. Il Pd darà un sostegno limpido e duraturo. Anche perché l’ispirazione di Draghi è fortemente eu ...

Nardella e il Pd: «Se non cambia si estingue» Il sindaco di Firenze e l’Italia del Covid: "Stiamo diventando il partito del Palazzo. Ora sindaci e governatori si facciano sentire di più". "L’alleanza con M5S? Fatta così non ha senso" ...

Lo ha detto, membro della direzione nazionale del Pd, in una intervista a La Stampa. 'Draghi non può essere tiranneggiato da una scadenza temporale. Ha detto, giustamente, che vuole ...... dopo il 'lancio' della ricandidatura di Mattarella fatto da Conte, è venuta anche la 'benedizione' di; questo pretendente al ruolo di guru, o forse di Presidente, ha infatti ...“Draghi ha presentato al Parlamento una strategia forte e concreta. Ha suscitato un consenso amplissimo. Il Pd darà un sostegno limpido e duraturo. Anche perché l’ispirazione di Draghi è fortemente eu ...Il sindaco di Firenze e l’Italia del Covid: "Stiamo diventando il partito del Palazzo. Ora sindaci e governatori si facciano sentire di più". "L’alleanza con M5S? Fatta così non ha senso" ...