False email sul web: allarme della Polizia postale, non sono dell’Agenzia delle Entrate (Di domenica 21 febbraio 2021) Attenzione: nuova ondata di smishing/phishing. E' la pagina Facebook del Commissariato di Ps Online a mettere in guardia su una seria minaccia di truffa su Internet L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 febbraio 2021) Attenzione: nuova ondata di smishing/phishing. E' la pagina Facebook del Commissariato di Ps Online a mettere in guardia su una seria minaccia di truffa su Internet L'articolo proviene da Firenze Post.

inliamsarms : RT @leoaneli: Usano algoritmi con 3000 voti Hanno una nazione grande il triplo dell’Italia Usano email false da mesi Bloccano tutti questo… - helpdesk71 : EMAIL ALERT: Attenzione alla false e-mail del Mise. In realtà veicola il trojan Ursnif/Gozi - Btm52445070 : @lachiavelacuoca @malandrina9 Ma se avete creato più email false voi che Google in 100anni, ma state sempre a vitti… - lachiavelacuoca : @Btm52445070 Infatti in due ore hanno avuto la possibilità di votare maggiormente account reali che account con ema… - _bofonchia : RT @leoaneli: Usano algoritmi con 3000 voti Hanno una nazione grande il triplo dell’Italia Usano email false da mesi Bloccano tutti questo… -