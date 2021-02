Divieto di spostamenti e zona arancione in venti comuni in provincia di Ancora

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - MediasetTgcom24 : Nuovo decreto Covid, incontro governo-Regioni: proroga di 30 giorni del divieto di spostamenti #Governo… - Corriere : ?? In arrivo un nuovo decreto legge e un nuovo Dpcm: resta il divieto di spostarsi tra regioni - infoitinterno : Vertice sugli spostamenti tra Regioni, divieto prorogato di 30 giorni - valentinadigrav : RT @Corriere: Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Divieto spostamenti

- - > Leggi Anche Nuovo decreto Covid, incontro governo - Regioni: proroga di 30 giorni deldiGli industriali si sono detti pronti ad aprire fabbriche e uffici per vaccinare ...di spostamento (se non per motivi di lavoro, salute, studio e necessità comprovate) tra i ... annuncia il governatore su fb, e resta in vigore la limitazione per glida e per la ...ANCONA - Il presidente della Regione Marche blinda 20 Comuni della provincia di Ancona dove la pandemia sta colpendo duro. Divieto di spostamento (se non per motivi di lavoro, salute, studio ...Marche, venti Comuni verso la zona arancione- Divieto di spostamento (se non per motivi di lavoro, salute, studio e necessità comprovate) tra i Comuni della provincia di Ancona e ingresso in zona ...