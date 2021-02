Diffidati Benevento-Roma, giallorossi a rischio squalifica in vista del Milan (Di domenica 21 febbraio 2021) Qualcosa come sei Diffidati a rischio squalifica in caso di nuova ammonizione attanagliano i pensieri di Paulo Fonseca: la Roma si presenta alla sfida contro il Benevento conscia che in caso di ulteriore cartellino giallo rimediato sono in sei i giallorossi a dover saltare l’impegno contro il Milan che può essere decisivo per le sorti del campionato. Si tratta, nel dettaglio, di Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Villar. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Qualcosa come seiin caso di nuova ammonizione attanagliano i pensieri di Paulo Fonseca: lasi presenta alla sfida contro ilconscia che in caso di ulteriore cartellino giallo rimediato sono in sei ia dover saltare l’impegno contro ilche può essere decisivo per le sorti del campionato. Si tratta, nel dettaglio, di Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Kumbulla, Veretout, Villar. SportFace.

