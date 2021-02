Diffidati Atalanta-Napoli | azzurri a rischio squalifica in vista del Benevento

(Di domenica 21 febbraio 2021) C’è un solo giocatore nella lista deidelprima di giocare la sfida contro l’e indel match contro il. E’ come però se non ci fosse alcun giocatore aper la sfida coi sanniti, visto che l’unico nome nell’elenco deiè Hirving Lozano, ma il messicano è infortunato e non sarà della partita (tornerà soltanto a metà marzo). SportFace.

MatteDj23 : Milan-Inter Inter-Genoa Parma-Inter INTER-ATALANTA ecco vediamo di spalmare i diffidati facendoli squalificare tra… - EltonRichStarr : Barella Brozo Bastoni Lukaku Hakimi Tutti diffidati. Vediamo chi riusciamo a non far giocare con l'Atalanta tra 4 giornate -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Atalanta

Possiamo poi aggiungere, a titolo informativo, che risultanoe dunque a rischio squalifica, alla vigilia della 23giornata di Serie A giocatori come De Roon e Djimsiti dell', Lovato ...... itra le fila giallorosse sono sei, cinque tra i neroazzurri. Napoli e lazio ancora in emergenza a causa degli infortunati.C’è un solo giocatore nella lista dei diffidati del Napoli prima di giocare la sfida contro l’Atalanta e in vista del match contro il Benevento. E’ come però se non ci fosse alcun giocatore a rischio ...I calciatori diffidati in occasione della 23ª giornata di Serie A. Rischiano un turno di squalifica per il prossimo turno di campionato Lukaku, Hakimi e Barella dell’Inter, protagonisti del derby cont ...