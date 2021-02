Covid, controlli a Napoli nelle vie della movida: 104 multe e tre locali chiusi (Di domenica 21 febbraio 2021) controlli anti contagio dei Carabinieri del Comando provinciale di Napoli nelle zone della movida. Il bilancio è di 104 multe e 3 locali chiusi, con 119 cittadini identificati di cui oltre 40 con precedenti e 36 i veicoli controllati. Sono 3 i parcheggiatori abusivi denunciati a piede libero e 5 i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.I Carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli hanno sanzionato per mancato uso della mascherina alcuni cittadini nei pressi degli chalet e del lungomare Mergellina. Al Vomero, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della locale compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti presso un pub di via Malatesta, dove hanno ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021)anti contagio dei Carabinieri del Comando provinciale dizone. Il bilancio è di 104e 3, con 119 cittadini identificati di cui oltre 40 con precedenti e 36 i veicoli controllati. Sono 3 i parcheggiatori abusivi denunciati a piede libero e 5 i ragazzi segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.I CarabinieriCompagniaBagnoli hanno sanzionato per mancato usomascherina alcuni cittadini nei pressi degli chalet e del lungomare Mergellina. Al Vomero, poco dopo la mezzanotte, i Carabinierilocale compagnia, allertati dal 112, sono intervenuti presso un pub di via Malatesta, dove hanno ...

