Covid | a Palermo la gente in strada e caos in centro

(Di domenica 21 febbraio 2021) Una situazione surreale: tutti income se ilnon ci fosse mai stato. Accade a, neldella città in un tardo pomeriggio di questo febbraio in cui la Sicilia è ancora in giallo. Chissà per quanto, viste le premesse. Ed è un’orda disenza mascherina, accalcata chissà perché poi n

IlFattoNisseno : Covid: assembramenti su spiagge a Palermo, violate ordinanze - infoitinterno : Covid: in Sicilia 411 nuovi positivi, 18 morti PALERMO - NuovoSud : La giornata si sole porta i palermitani a Mondello: violate regole anti covid - antomigliore84 : RT @LiveSicilia: Il Covid a Palermo con i turisti: “Ecco la nostra battaglia” - LiveSicilia : Il Covid a Palermo con i turisti: “Ecco la nostra battaglia” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palermo

Sono 411 i nuovi positiviche si registrano oggi in Sicilia con 19.912 tamponi processati e una incidenza ferma al 2,0%. ... La distribuzione nelle province siciliane: 14372 Catania 56 ...Sono 411 i nuovi positiviche si registrano oggi in Sicilia con 19.912 tamponi processati e una incidenza ferma al 2,0%. ... La distribuzione nelle province vedecon 143 casi, Catania 72, ...Una situazione surreale: tutti in strada come se il Covid non ci fosse mai stato. Accade a Palermo, nel centro della città in un tardo pomeriggio di questo febbraio in cui la Sicilia è ancora in ...L'Asp intima al sindaco di adeguare bagni e impianti elettrici nel cimitero. "Entro tre mesi 430 loculi fuori terra" ...