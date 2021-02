Atalanta-Napoli, paura per Osimhen dopo colpo alla testa (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di grande paura nel finale del match tra Atalanta e Napoli. L’attaccante azzurro Osimhen ha battuto violentemente la testa cadendo dopo un contrasto di gioco con Romero. Il giocatore nigeriano ha lasciato il campo in barella tra l’apprensione dei compagni di squadra e degli avversari. Osimhen è stato portato in ospedale per accertamenti. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 21 febbraio 2021) Momenti di grandenel finale del match tra. L’attaccante azzurroha battuto violentemente lacadendoun contrasto di gioco con Romero. Il giocatore nigeriano ha lasciato il campo in barella tra l’apprensione dei compagni di squadra e degli avversari.è stato portato in ospedale per accertamenti. Funweek.

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - carbenzo : @ccf_16 Comunque vorrei ricordare che il #Napoli è in vantaggio con l'#Atalanta negli scontri diretti. Eheheh. #AtalantaNapoli - Ric1926_ : RT @Emanuelefire: LA JUVE ARRUBBA 4-0 VS ROMA 4-1 VS ATALANTA DOVETE SOLO STARE ZITTI VINCEREMO LO SCUDETTO CHI NON CI CREDE TIFASSE MILAN… -