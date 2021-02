Atalanta-Napoli 4-2, troppa Dea per i partenopei: Tabellino e Highlights (Di domenica 21 febbraio 2021) Le assenze tra i campani e la prova di forza degli attaccanti bergamaschi decidono una sfida ricca di gol Atalanta-Napoli: Tabellino e Highlights Atalanta-Napoli 4-2, Cronaca, Tabellino ed Highlights Atalanta-Napoli: Tabellino e Highlights – Dopo la sconfitta con il Granada in Andalusia il Napoli di Gennaro Gattuso è chiamato a riscattarsi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini prima di giocare la partita di ritorno in Europa League giovedì prossimo. Una sfida delicata e anche molto difficile, dato il momento dei partenopei, decimati dagli infortuni e neanche al massimo del morale. I bergamaschi al Gewiss Stadium non vincono da ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) Le assenze tra i campani e la prova di forza degli attaccanti bergamaschi decidono una sfida ricca di gol4-2, Cronaca,ed– Dopo la sconfitta con il Granada in Andalusia ildi Gennaro Gattuso è chiamato a riscattarsi contro l’di Gian Piero Gasperini prima di giocare la partita di ritorno in Europa League giovedì prossimo. Una sfida delicata e anche molto difficile, dato il momento dei, decimati dagli infortuni e neanche al massimo del morale. I bergamaschi al Gewiss Stadium non vincono da ...

