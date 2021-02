Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 febbraio 2021) VIABILITA’ DEL 20 FEBBRAIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA B, OGGI E DOMANI IL SERVIZIO E’ SOSPESO SULL’INTERA TRATTA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RESTANDO NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: AOPERATIVE LE NUOVE LINEE “ ...