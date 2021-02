Striscia la notizia | aggrediti a Brescia Vittorio Brumotti e la sua troupe

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il biker, ex fidanzato di Giorgia Palmas, ha dovuto subire calci, sputi, pugni e minacce mentre realizzava un servizio per il tg satirico di Mediaset L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Brescia, 20 febbraio 2021 - Vittorio Brumotti e due operatori di 'la' sono stat i aggrediti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga. Ne dà, con un comunicato, 'la'...Si è presentato con le telecamere dilaal parco pubblico di via Rizzo . Intendeva dare voce per il tg satirico di Mediaset alle lamentele dei residenti della zona, che da tempo segnalano la presenza di spacciatori e di ...Calci, pugni e minacce inaudite per Vittorio Brumotti e due operatori di Striscia la notizia. Un filmato choc documenta l'aggressione.Non è nuovo a questo tipo di disavventure ma sabato mattina a Brescia, in via Rizzo, Vittorio Brumotti e due operatori di Striscia la notizia se la sono ...