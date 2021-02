Spagna | quarta notte di proteste per l’arresto di un rapper | scontri e feriti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Proseguono senza sosta leinin seguito aldelPablo Hasél. Altrie arresti nelle grandi città Laè nel caos. Pochi giorni fa, ilPablo Hasél è stato arrestato con l’accusa di aver incitato al terrorismo in alcune delle sue canzoni e di aver attaccato la Corona in L'articolo proviene da Inews.it.

Altre quattro persone sono state arrestate indopo un'altra notte di proteste, laconsecutiva, seguite all'arresto del rapper catalano Pablo Hasél dovuto a suoi controversi tweet. Un portavoce della Polizia ha fatto sapere che due ...... pronto ad iniziare la suastagione in classe regina con il team di Lucio Cecchinello. ... 'La vita da pilota è lineare quanto impegnativa: al momento vivo in, e quando posso torno in ...Proseguono senza sosta le proteste in Spagna in seguito all'arresto del rapper Pablo Hasél. Altri feriti e arresti nelle grandi città ...(ANSA) – MADRID, 20 FEB – Altre quattro persone sono state arrestate in Spagna dopo un’altra notte di proteste, la quarta consecutiva, seguite all’arresto del rapper catalano Pablo Hasél dovuto a suoi ...