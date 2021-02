Running | La BiUltra 6 24 in calendario a Biella il 27 e 28 marzo

(Di sabato 20 febbraio 2021) L’Ultramaratona italiana prova a ripartire nonostante la pandemia. Dopo il rinvio ad Aprile la Strasimeno originariamente indomenica 5, le notizie incoraggianti arrivano da: nel weekend del 27-28 mrzo si svolgerà infatti nella città piemontese la seconda edizione della6.24, gara valida come prova unica di campionato nazionale e regionale FIDAL/IUTA di 24 Ore su strada. Oltre alla competizione sulle 24 Ore, prevista anche la gara di 6 Ore, inserita nel Gran Prix IUTA 2021 . La manifestazione è organizzata dalla Polisportiva ASD Pietro Micca – Sezione Podismo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il responsabile tecnico diPaolo Vialardi inquadra così l’evento: “Stiamo lavorando ...

Non ci sarà tutto questo, è vero, ma la prossimaavrà però un grande protagonista: si ... Simone è tesserato per la società di casa, la sezione Bielladella Pietro Micca, ha grandi ...E' ufficiale ed è già iniziato il conto alla rovescia: la 2ª edizione dell'ultramaratona di Biella, la6.24, si farà. Ad organizzare l'evento la sezione Bielladella Pietro Micca Biella con uno staff trasversale che vede al suo interno dirigenti, tecnici, atleti e semplici appassionati. ...L’Ultramaratona italiana prova a ripartire nonostante la pandemia. Dopo il rinvio ad Aprile la Strasimeno originariamente in calendario domenica 5 marzo, le notizie incoraggianti arrivano da Biella: n ...L'atleta fu medaglia d'argento nella mezza maratona ai Giochi Mondiali Special a Los Angeles ed è tesserato Biella Running (Pietro Micca).