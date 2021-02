Non ho niente contro i trapper a Sanremo. Ma si convertano al Dudùdadadà (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel secolo scorso un celebre cantautore affermò: «Sono favorevole al Festival di Sanremo, purché non si faccia a Sanremo e non si chiami Festival di Sanremo». Voleva un festival diverso, dedicato alla musica leggera di qualità. Per quanto mi riguarda Sanremo va bene così come è. Durante la settimana festivaliera mi piace sentirmi nazional-popolare e sovranista. Un italiano vero. Mi piacciono gli aspiranti suicidi fasulli, la retorica familista, le classifiche taroccate. In quella settimana le canzoni intelligenti mi infastidiscono, del resto è troppo facile brillare misurandosi con chi deliberatamente sceglie di volare basso. Il Festival della canzone italiana di Sanremo mantiene quello che promette: canzoni italiane. La nostra identità musicale nazionale affonda le radici nel melodramma e nella ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 febbraio 2021) Nel secolo scorso un celebre cantautore affermò: «Sono favorevole al Festival di, purché non si faccia ae non si chiami Festival di». Voleva un festival diverso, dedicato alla musica leggera di qualità. Per quanto mi riguardava bene così come è. Durante la settimana festivaliera mi piace sentirmi nazional-popolare e sovranista. Un italiano vero. Mi piacciono gli aspiranti suicidi fasulli, la retorica familista, le classifiche taroccate. In quella settimana le canzoni intelligenti mi infastidiscono, del resto è troppo facile brillare misurandosi con chi deliberatamente sceglie di volare basso. Il Festival della canzone italiana dimantiene quello che promette: canzoni italiane. La nostra identità musicale nazionale affonda le radici nel melodramma e nella ...

Morte di un medico. Guarire con l'amore (le parole contano) In classe, i ragazzi si devono sentire importanti, se no non rendono niente. I ragazzi di Barbiana si sentivano importanti. La ragazza guarita dal tumore da questo oncologo padovano dice: "Non ce l'...

Sfratti, niente blocco se il moroso non paga da oltre un anno Il Messaggero Ambulanti, Raggi annuncia: "Niente proroga delle licenze fino al 2032. Andranno tutte a bando" È come autorizzare chiunque a violare una legge dello Stato semplicemente sulla base di un parere, che non è una legge 'L'Autorità - ha concluso Raggi - autorizza il Comune a disapplicare le leggi naz ...

Alice Pagani: «Non ho paura dei miei lati oscuri» Con in tasca un amuleto shakespeariano (e 50 euro, regalo del nonno contadino) Alice Pagani è sbarcata a Roma a 17 anni diventando attrice, passando da Baby a Sorrentino. E ora al fantasy ...

