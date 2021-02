Milan-Inter, un derby regale. Comunque vada, inciderà moltissimo (Di domenica 21 febbraio 2021) Milan-Inter è un grande derby, stranamente alle 15 della domenica. Comunque vada inciderà, cerchiamo di capire perché: se vincesse il Milan, spazzerebbe via in un solo minuto le paturnie dell’ultima prestazione a La Spezia, scavalcherebbe i cugini a quota 52 e si riapproprierebbe della vetta in solitudine, a livello di autostima sarebbe una grande spremuta. Se vincesse l’Inter, potrebbe dare vita a una mini fuga nel periodo più delicato della stagione, andrebbe a quota 53 e scaverebbe un piccolo solco di quattro punti. Il pareggio metterebbe coraggio a chi insegue con un ritardo importante, ci riferiamo alla Juve che deve Comunque recuperare una partita. Sarà un pomeriggio affascinante che parte dal nuovo incrocio Ibrahimovic-Lukaku ma ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021)è un grande, stranamente alle 15 della domenica., cerchiamo di capire perché: se vincesse il, spazzerebbe via in un solo minuto le paturnie dell’ultima prestazione a La Spezia, scavalcherebbe i cugini a quota 52 e si riapproprierebbe della vetta in solitudine, a livello di autostima sarebbe una grande spremuta. Se vincesse l’, potrebbe dare vita a una mini fuga nel periodo più delicato della stagione, andrebbe a quota 53 e scaverebbe un piccolo solco di quattro punti. Il pareggio metterebbe coraggio a chi insegue con un ritardo importante, ci riferiamo alla Juve che deverecuperare una partita. Sarà un pomeriggio affascinante che parte dal nuovo incrocio Ibrahimovic-Lukaku ma ...

