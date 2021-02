Mattarella ringrazia medici e infermieri | “Un patrimonio su cui investire” Conte | “Non dimenticheremo mai i vostri sacrifici”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il sistema sanitario nazionale è “unda preservare e su cuia tutela dell’intera collettività”. A ricordarlo è il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al presidente della Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, in occasione della prima Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Un anno dopo l’inizio dell’emergenza pandemica nel nostro Paese, anche l’ex premier Giuseppeha dedicato un messaggio a tutti coloro che hanno combattuto in prima linea contro il Covid: “Ogni giorno hanno lavorato senza risparmiarsi, con coraggio e dedizione, dimostrando un forte spirito di comunità. Hanno salvato tante vite, hanno curato e assistito tanti malati. Alcuni ...

Con queste parole il Papa, nella Giornata nazionale del personale sanitario, ringrazia ancora una volta il personale sanitario. "L'intera società", prosegue nel suo discorso Francesco, "è stimolata a testimoniare sempre più l'amore al prossimo e la cura degli altri, specialmente in più deboli. Il sistema sanitario nazionale è un patrimonio da preservare."