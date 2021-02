LIVE Brady-Osaka 4-6 0-1, Finale Australian Open in DIRETTA: inizia il secondo set (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 E arriva un altro errore della Brady 0-15 La statunitense non controlla il dritto lungolinea GAME Osaka, 1-0. In rete il back della Brady 40-30 Servizio vincente per la numero 3 del mondo 30-30 Insiste con il dritto la Brady, ficcando per tre volte l’avversaria e prendendosi il punto 30-15 Profonda la risposta dell’americana, che costringe all’errore l’avversaria 30-0 La Osaka apre con due punti di fila SET Osaka, 6-4! E arriva il break decisivo, con la Brady tanto responsabile! La nipponica risponde corta chiamando a rete l’avversaria, che infrange in rete il dritto comodissimo! 40-A Fortunata la Osaka, che con un recupero stentato colpisce la riga spiazzando la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 E arriva un altro errore della0-15 La statunitense non controlla il dritto lungolinea GAME, 1-0. In rete il back della40-30 Servizio vincente per la numero 3 del mondo 30-30 Insiste con il dritto la, ficcando per tre volte l’avversaria e prendendosi il punto 30-15 Profonda la risposta dell’americana, che costringe all’errore l’avversaria 30-0 Laapre con due punti di fila SET, 6-4! E arriva il break decisivo, con latanto responsabile! La nipponica risponde corta chiamando a rete l’avversaria, che infrange in rete il dritto comodissimo! 40-A Fortunata la, che con un recupero stentato colpisce la riga spiazzando la ...

