Lazio-Sampdoria | Inzaghi | “Vittoria meritata | felice di Milinkovic-Savid Bayern? Unica avversaria che avremmo voluto evitare”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Latorna a vincere all'"Olimpico".Successo dellaall'"Olimpico", che batte la, nell'anticipo della 23^ girata di Serie A grazie ad un gol di-Savic al 24°. Un successo importante per i biancocelesti, che riprendono la propria scalata in classifica dopo il brutto stop contro l'Inter della settimana scorsa. Lo sa bene Simoneche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", ha sottolineato l'importanza del successo di oggi."Oggi avevamo una partita difficile. Lavive un ottimo momento, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, probabilmente dovevamo fare un gol in più. Nella ripresa abbiamo sofferto, la Samp ha fatto cambi importanti e ci ha creato qualche problematica, ma per un'ora siamo andati molto bene. Siamo in emergenza e dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sampdoria

Roma. Si è concluso soltanto da un'ora il match valido per la ventitreesima giornata che ha visto protagonista allo stadio Olimpico. Una partita piuttosto ruvida e bloccata che in realtà non ha regalato grandi emozioni, con soltanto una parte del primo tempo a fare eccezione. I biancocelesti nonostante ciò sono ...Anche domattina […] Navigazione articoli Calcio, laspaventa lama alla fine soccombe Sanremo, esce con la barca e non fa ritorno: ansia per un 80 enneLa Sampdoria esce sconfitta dall’Olimpico di Roma contro la Lazio. Ai microfoni di SkySport Ranieri si è comunque detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: “Io non posso rimproverare nulla ai ...La Lazio arretra il baricentro ma la Samp non ne approfitta, e finisce 1-0 senza ulteriori sussulti A decidere la sfida contro i blucerchiati è il gol realizzato al 24' del primo tempo da Luis Alberto ...