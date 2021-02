Lazio-Sampdoria | gol di Luis Alberto che raggiunge un nuovo record

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lapassa in vantaggio contro lagrazie alla rete di, la settima in questo campionato di Serie A Si sblocca il risultato all’Olimpico. Lapassa in vantaggio contro lain casa. La rete porta la firma di, servito a meraviglia da Sergej Milinkovic-Savic. Per il Mago è il settimo gol in questo campionato di Serie A 2020-2021. Al momento, è il secondo miglior marcatore della squadra di Simone Inzaghi, dopo Ciro Immobile. LEGGI L’ARTICOLO INTEGRALE SUNEWS24. Leggi su Calcionews24.com