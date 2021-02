Lazio, i convocati di Inzaghi per la Sampdoria. Recupera Caicedo (Di sabato 20 febbraio 2021) A poche ore dalla sfida contro la Sampdoria, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei 21 convocati. Recupera Felipe Caicedo, che sarà dunque a disposizione. Portieri: Alia, Pereira, ReinaDifensori: Acerbi, Armini, Musacchio, PatricCentrocampisti: Akpa Akpro, cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, ParoloAttaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 febbraio 2021) A poche ore dalla sfida contro la, il tecnico della, Simone, ha diramato la lista dei 21Felipe, che sarà dunque a disposizione. Portieri: Alia, Pereira, ReinaDifensori: Acerbi, Armini, Musacchio, PatricCentrocampisti: Akpa Akpro, cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic-Savic, ParoloAttaccanti:, Correa, Immobile, Muriqi Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

