Jeremias Rodriguez | ex concorrente del Gf Vip e fratello di Belen Rodriguez

Jeremias Rodriguez è nato l'11 novembre del 1998 a Buenos Aires, in Argentina. Nato e cresciuto in una famiglia molto unita è il secondo di tre figli. Il giovane è molto legato ai genitori di Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, alle due sorelle Cecilia e Belen ed ha sempre avuto ottimi rapporti con gli ex cognati Stefano De Martino e Andrea Iannone e con l'attuale compagno di Cecilia, Ignazio Moser. Una carriera iniziata nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al reality il Grande fratello Vip 2 insieme a sua sorella Cecilia. Viene eleminato a metà percorso; una volta uscito dalla casa ha partecipato, successivamente, all'Isola dei Famosi 14, purtroppo, però, viene eliminato dopo tre puntate.

Ultime Notizie dalla rete : Jeremias Rodriguez Chi è Cecilia Rodriguez: età, carriera e la storia d'amore con Ignazio Moser Nel 2017 partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip insieme al fratello Jeremias Rodriguez , conquistandosi l'attesa notorietà. Tutti ricorderanno cosa accadde nella Casa, dove la ...

Cappotto o piumino? Anche agli uomini piace farsi notare C'è poi sempre chi va sul sicuro e sceglie il classico nero, come Jeremias Rodriguez . Dal cappotto più neutro al piumino più eccentrico, passando per il chiodo in pelle di Salmo , guarda nella ...

Cecilia Rodriguez, chi è l’influencer sorella di Belen Rodriguez è la terza figlia di Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani. Una famiglia molto unita che, ad oggi, condivide le proprie giornate attraverso i loro profili Instagram. Cecilia è molto unita al bel ...

