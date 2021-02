Inter, le parole di Zhang che fanno tremare i tifosi (Di sabato 20 febbraio 2021) È ancora tutto da capire il futuro dell’Inter, nel frattempo le parole di Zhang aiutano a prefigurare i prossimi step da parte della proprietà cinese. Sarà ceduta agli americani o resterà nelle mani della famiglia Zhang? La proprietà dell’Inter fa discutere ormai da mesi, poiché sembrano incerte e/o segrete le intenzioni di Suning. Evidentemente l’idea Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 febbraio 2021) È ancora tutto da capire il futuro dell’, nel frattempo lediaiutano a prefigurare i prossimi step da parte della proprietà cinese. Sarà ceduta agli americani o resterà nelle mani della famiglia? La proprietà dell’fa discutere ormai da mesi, poiché sembrano incerte e/o segrete le intenzioni di Suning. Evidentemente l’idea Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Inter_Women : ??? | INTERVISTA 'Arriviamo da un periodo intenso, in cui abbiamo affrontato grandi squadre. La semifinale raggiunt… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Ancora una prestazione eccellente di Milan #Skriniar ?? #InterLazio nelle parole dello slovacco… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il #DerbyMilano? Sarà una bella partita...' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - luk1_m1l4n0 : RT @luckiestloser: Porco dio non pagano gli stipendi e i cartellini però ritengono l'Inter core business e passione. Non ho veramente più… - Dalla_SerieA : Theo Hernandez: 'Il Milan non teme nessuno. Ibra? Impressionante' - -