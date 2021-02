Governo: Meloni, 'Conservatori non stanno con le sinistre, Ue non è a servizio dei popoli' (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Governo, Meloni cita Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati”. Poi attacca… - repubblica : Meloni cita Brecht: 'Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati' - FratellidItalia : Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi… - CPiovasco : RT @parcesepulto: Meloni: 'Questo è un governo di sinistra'. - Namast70961553 : RT @ilruttosovrano: Praticamente qualsiasi governo in cui non ci sia almeno un membro della Gestapo, per Giorgia Meloni è un 'governo di si… -