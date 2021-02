“Devi lasciare la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata. Lacrime e abbracci (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuova puntata del “Grande Fratello Vip 5”, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti. Questa settimana in sfida al televoto c’erano due donne che hanno caratterizzato in modo significativo questa edizione di Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi. Alfonso Signorini apre la trasmissione con i saluti di riti e con un comunicato sul televoto. L’ultima sessione del televoto si infatti interrotta per una mole di votazioni anomala. Ma è ripresa regolarmente e tutte le operazioni di voto sono state comunque certificate da un notaio. Alfonso allora, riaprendo il collegamento con il salotto, si rivolge direttamente alle due concorrenti a rischio eliminazione dicendo: “Io vi chiedo di salutare i vostri compagni e raggiungermi in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Nuova puntata del “Grande Fratello Vip 5”, il reality di Canale 5 condotto dacon Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti. Questa settimana in sfida al televoto c’erano due donne che hanno caratterizzato in modo significativo questa edizione di Grande Fratello Vip: Stefania Orlando e Giulia Salemi.apre la trasmissione con i saluti di riti e con un comunicato sul televoto. L’ultima sessione del televoto si infatti interrotta per una mole di votazioni anomala. Ma è ripresa regolarmente e tutte le operazioni di voto sono state comunque certificate da un notaio.allora, riaprendo il collegamento con il salotto, si rivolge direttamente alle due concorrenti a rischio eliminazione dicendo: “Io vi chiedo di salutare i vostri compagni e raggiungermi in ...

