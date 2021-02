Cossu coinvolto in un terribile incidente d’auto: come sta l’ex calciatore (Di sabato 20 febbraio 2021) l’ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu è rimasto coinvolto in un terribile incidente: quali sono le sue condizioni di salute. Questo pomeriggio la statale 554, all’altezza della zona di Selargius, è rimasta bloccata a causa di un terrificante incidente stradale che ha visto coinvolta solo un’auto. Alla guida dell’auto c’era l’ex calciatore del Cagliari (con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 20 febbraio 2021)del Cagliari Andreaè rimastoin un: quali sono le sue condizioni di salute. Questo pomeriggio la statale 554, all’altezza della zona di Selargius, è rimasta bloccata a causa di un terrificantestradale che ha visto coinvolta solo un’auto. Alla guida dell’auto c’eradel Cagliari (con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

clikservernet : Incidente stradale a Cagliari, coinvolto l’ex calciatore Andrea Cossu: è grave - Noovyis : (Incidente stradale a Cagliari, coinvolto l’ex calciatore Andrea Cossu: è grave) Playhitmusic - - CentotrentunoC : #Cagliari Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Andrea #Cossu rimasto coinvolto nella serata in un incidente su… - zazoomblog : Andrea Cossu coinvolto in grave incidente stradale ricoverato in codice rosso - #Andrea #Cossu #coinvolto #grave… - FiorentinaUno : COSSU, Coinvolto in un incidente stradale l'ex Cagliari, è grave - -