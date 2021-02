Chiedimi chi era Mauro Bellugi (Di sabato 20 febbraio 2021) . Per tanti era un ex calciatore, campione d’Italia con l’Inter di Angelo Moratti, e poi al Bologna e al Napoli. E in Nazionale, con cui giocò i Mondiali in Argentina nel 1978. Nel mio caso, però, era molto, molto di più. Un collega, un amico. 20 anni di trasmissioni televisive su 7 Gold, dove era uno degli opinionisti più amati e apprezzati. Di lui ci mancherà il suo essere ironico e schietto, unico nel suo genere. Toscano di Buonconvento trapiantato a Milano, non ha mai perso la parlata della sua terra, pungente e divertente allo stesso tempo. Gli bastava guardare un giocatore per pochi minuti per stilare un resoconto fatto e finito sulle caratteristiche, i pregi e i difetti. Impossibile non volergli bene, un fiume di parole inarrestabile in ogni momento, prima, durante e dopo la diretta televisiva. E anche durante le pubblicità, quando anziché bere un sorso d’acqua iniziava a ... Leggi su gqitalia (Di sabato 20 febbraio 2021) . Per tanti era un ex calciatore, campione d’Italia con l’Inter di Angelo Moratti, e poi al Bologna e al Napoli. E in Nazionale, con cui giocò i Mondiali in Argentina nel 1978. Nel mio caso, però, era molto, molto di più. Un collega, un amico. 20 anni di trasmissioni televisive su 7 Gold, dove era uno degli opinionisti più amati e apprezzati. Di lui ci mancherà il suo essere ironico e schietto, unico nel suo genere. Toscano di Buonconvento trapiantato a Milano, non ha mai perso la parlata della sua terra, pungente e divertente allo stesso tempo. Gli bastava guardare un giocatore per pochi minuti per stilare un resoconto fatto e finito sulle caratteristiche, i pregi e i difetti. Impossibile non volergli bene, un fiume di parole inarrestabile in ogni momento, prima, durante e dopo la diretta televisiva. E anche durante le pubblicità, quando anziché bere un sorso d’acqua iniziava a ...

