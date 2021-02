Boscaglia: “Contro il Catanzaro non sarà uno scontro diretto, ma sono convinto di una cosa” (Di sabato 20 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-Catanzaro.LIVE Palermo, le parole di Boscaglia in conferenza stampaArchiviate le due vittorie consecutive Contro Bisceglie e Turris, il Palermo si appresta a tornare al "Renzo Barbera" per provare a dare continuità al proprio percorso. Sulla strada dei rosanero ci sarà però l'ostica compagine guidata da Antonio Calabro. Il Catanzaro milita infatti nella parte alta della classifica del girone C di Serie C, e proprio per questa ragione Roberto Boscaglia sa bene l'importanza della gara che Lorenzo Lucca e compagni si apprestano a vivere da protagonisti. L'impegno della squadra del patron Dario Mirri è stato analizzato dallo stesso ex tecnico del Trapani intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."Catanzaro? Per me non è uno ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Manca sempre meno a Palermo-.LIVE Palermo, le parole diin conferenza stampaArchiviate le due vittorie consecutiveBisceglie e Turris, il Palermo si appresta a tornare al "Renzo Barbera" per provare a dare continuità al proprio percorso. Sulla strada dei rosanero ciperò l'ostica compagine guidata da Antonio Calabro. Ilmilita infatti nella parte alta della classifica del girone C di Serie C, e proprio per questa ragione Robertosa bene l'importanza della gara che Lorenzo Lucca e compagni si apprestano a vivere da protagonisti. L'impegno della squadra del patron Dario Mirri è stato analizzato dallo stesso ex tecnico del Trapani intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara."? Per me non è uno ...

