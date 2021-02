Aggredisce un carabiniere con un coltello e viene ferito a morte (Di sabato 20 febbraio 2021) È morto all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato in gravi condizioni, l’uomo ferito nella notte dal colpo di pistola sparato da un carabiniere, rimasto a sua volta ferito nel tentativo di difendersi. Siamo a Quaregna, nel Biellese. Secondo La Provincia di Biella tutto sarebbe accaduto intorno alle 23:30: la vittima, un cinquantenne di origini straniere, probabilmente ubriaco, si è scagliato con un coltello contro i militari, intervenuti dopo la segnalazione del 118 perché stava dando in escandescenza. Anche il carabiniere è stato ricoverato all’ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) È morto all’ospedale di Ponderano, dove era ricoverato in gravi condizioni, l’uomonella notte dal colpo di pistola sparato da un, rimasto a sua voltanel tentativo di difendersi. Siamo a Quaregna, nel Biellese. Secondo La Provincia di Biella tutto sarebbe accaduto intorno alle 23:30: la vittima, un cinquantenne di origini straniere, probabilmente ubriaco, si è scagliato con uncontro i militari, intervenuti dopo la segnalazione del 118 perché stava dando in escandescenza. Anche ilè stato ricoverato all’ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

