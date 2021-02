‘Uomini e Donne’, Roberta Di Padua parla della crisi con Riccardo Guarnieri e confessa che… (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roberta Di Padua è uno dei personaggi indiscussi del parterre femminile di Uomini e Donne. Il ritorno di Riccardo Guarnieri nel dating-show – dopo la rottura definitiva con Ida Platano – e il riavvicinamento tra loro, sembrava dare un lieto fine al rapporto travagliato che ormai da anni li caratterizza, finché il bel Guarnieri non ha fatto i conti con le sue sensazioni del presente, che non andavano di pari passo con i bei ricordi del passato. Il loro rapporto travagliato, se da una parte non vede il decollo, dall’altra non vede un punto di chiusura. La dama ha voluto parlare dei suoi sentimenti e svelare le sua insicurezze ai microfoni di UominieDonneMagazine: Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se ... Leggi su isaechia (Di venerdì 19 febbraio 2021)Diè uno dei personaggi indiscussi del parterre femminile di Uomini e Donne. Il ritorno dinel dating-show – dopo la rottura definitiva con Ida Platano – e il riavvicinamento tra loro, sembrava dare un lieto fine al rapporto travagliato che ormai da anni li caratterizza, finché il belnon ha fatto i conti con le sue sensazioni del presente, che non andavano di pari passo con i bei ricordi del passato. Il loro rapporto travagliato, se da una parte non vede il decollo, dall’altra non vede un punto di chiusura. La dama ha volutore dei suoi sentimenti e svelare le sua insicurezze ai microfoni di UominieDonneMagazine: Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se ...

