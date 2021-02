Spagna: proteste contro l’arresto del rapper catalano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giorni di tensioni in Spagna. Dopo l’arresto del rapper catalano nel Paese sono scoppiate numerose proteste. Il rapper è accusato di glorificare il terrorismo e di ingiurie contro la monarchia. Questo episodio potrebbe riaccendere i conflitti istituzionali tra Madrid e la Catalogna, soprattutto dopo che nelle recenti elezioni catalane hanno vinto gli indipendentisti. Spagna: arresto Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giorni di tensioni in. Dopodelnel Paese sono scoppiate numerose. Ilè accusato di glorificare il terrorismo e di ingiuriela monarchia. Questo episodio potrebbe riaccendere i conflitti istituzionali tra Madrid e la Catalogna, soprattutto dopo che nelle recenti elezioni catalane hanno vinto gli indipendentisti.: arresto

Spagna, terza notte di scontri per l'arresto del rapper Pablo Hazel Proteste non solo in Catalogna, scontri anche a Valencia. Rilasciati 31 dei 40 manifestanti fermati un giorno fa a Madrid ed in altre città. 200 artisti, tra cui Pedro Almodovar, chiedono di cambiare ...

Spagna: altri 16 arresti dopo proteste per arresto rapper ... secondo la polizia regionale, che aveva già arrestato 51 persone in tutta la Catalogna nelle due precedenti notti di proteste. I manifestanti hanno lanciato oggetti sulla polizia, alzato barricate ...

Spagna: altri 16 arresti dopo proteste per arresto rapper - Ultima Ora Agenzia ANSA Spagna: proteste contro l’arresto del rapper catalano In Spagna si sono verificate numerose proteste dopo l'arresto del rapper catalano accudato di glorificare il terrorismo e lesa maestà.

Spagna: altri 16 arresti dopo proteste per arresto rapper La polizia spagnola ha annunciato di aver arrestato 16 persone la scorsa notte, tra Barcellona e Valencia, dopo una terza notte di proteste per la liberazione del rapper Pablo Hasel, mentre il preside ...

non solo in Catalogna, scontri anche a Valencia. Rilasciati 31 dei 40 manifestanti fermati un giorno fa a Madrid ed in altre città. 200 artisti, tra cui Pedro Almodovar, chiedono di cambiare ...... secondo la polizia regionale, che aveva già arrestato 51 persone in tutta la Catalogna nelle due precedenti notti di. I manifestanti hanno lanciato oggetti sulla polizia, alzato barricate ...In Spagna si sono verificate numerose proteste dopo l'arresto del rapper catalano accudato di glorificare il terrorismo e lesa maestà.La polizia spagnola ha annunciato di aver arrestato 16 persone la scorsa notte, tra Barcellona e Valencia, dopo una terza notte di proteste per la liberazione del rapper Pablo Hasel, mentre il preside ...