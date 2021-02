Sassuolo, De Zerbi: “Bologna squadra forte che non gioca per il pareggio” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Conferenza stampa di vigilia per mister Roberto De Zerbi che domani sarà impegnato col suo Sassuolo in campionato contro il Bologna di Mihajlovic per la 23^ giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con i media."Siamo consapevoli che adesso nel calcio vale tutto e quindi ci dobbiamo abituare al momento storico che stiamo passando. Se guardiamo un attimo con oggettività, ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d'Italia, ora è diventato consolidato l'ottavo posto, non dalla classifica ma è quasi due gironi che siamo dopo le prime 7 e sembra tutto scontato ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall'anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che non è tutto normale e che quando perdiamo subiamo delle critiche ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Conferenza stampa di vigilia per mister Roberto Deche domani sarà impegnato col suoin campionato contro ildi Mihajlovic per la 23^ giornata di Serie A. Il tecnico dei neroverdi ha presentato la sfida nel consueto appuntamento con i media."Siamo consapevoli che adesso nel calcio vale tutto e quindi ci dobbiamo abituare al momento storico che stiamo passando. Se guardiamo un attimo con oggettività, ci stiamo stabilizzando subito dopo le 7 migliori squadre d'Italia, ora è diventato consolidato l'ottavo posto, non dalla classifica ma è quasi due gironi che siamo dopo le prime 7 e sembra tutto scontato ma dietro abbiamo squadre come Torino, Sampdoria, Fiorentina, oltre al Verona che sta facendo dall'anno scorso campionati strepitosi. Noi sappiamo che non è tutto normale e che quando perdiamo subiamo delle critiche ...

