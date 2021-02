Sanremo 2021 | Arisa | «Posso fare a meno di tutti tranne che di me»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Arisa cambia look, suono, melodia. Cade, poi rinasce, poi cambia strada. Quella che arriva al 71esimo Festival di Sanremo ha i capelli lunghi, la frangetta e tanta voglia di fare. Porta Potevi fare di più, scritta per lei da Gigi D’Alessio. «Mi rispecchio tantissimo. Non riesco a cantare le cose che non mi appartengono. È un riflesso di quello che sono oggi, della mia storia, che appartiene a tante persone, quando si spegne la candela dell’amore», racconta. Al centro c’è una storia tossica che sembra ormai alle spalle: «È un messaggio alle donne, ma non solo alle donne: quando ci troviamo in una situazione che non è congeniale alla nostre corde, bisogna pretendere di essere felici, prendersi la responsabilità e fare in modo che le cose cambino».