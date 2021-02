Salvini | “Ponte sullo stretto? Potrebbe essere intitolato a Draghi”

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il? Io ci credo, so che qualcuno non è d’accordo, ma in pochi credevano nella ricostruzione deldi Genova e invece è stato fatto. C’è un costo ipotizzato di 7 miliardi e 100mila posti di lavoro.chiamarsi”. Lo ha detto ieri Matteoin un incontro con i giornalisti: lo riporta l’agenzia Dire. Il progetto di costruzione di undi Messina è stato uno dei cavalli di battaglia dinelle ultime settimane: il leader della Lega ha menzionato l’intervento anche durante il dibattito in Senato di mercoledì 17 febbraio, in cui ha votato come previsto la fiducia al governo. Il partito ha ...