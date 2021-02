Problemi con la mascherina per Mario Draghi? La polemica sui social

insopportabile : Quando il saggio indica Marte lo stolto guarda 'con tutti i problemi che abbiamo qui sulla Terra'. - matteosalvinimi : #Salvini: 5 milioni di immigrati regolari in Italia, sono mie sorelle e miei fratelli. Sbarchi e clandestinità inve… - agorarai : 'I partiti stanno facendo quello che ci si aspettava: iniziano a litigare sulle riaperture. Mancando i miracoli, pe… - JabbahJibbah : @sciura19 + perché loro già venivano da un periodo non proprio roseo tra i problemi con Monte e il lockdown. Quando… - fearlessxtommo_ : se tornassi come prima con lei si risolverebbero molti dei miei problemi, ma col cazzo che ci torno -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi con

TGCOM

- LA RIVELAZIONE - La cantante ed ex stella della Disney racconta tutto in una docuserie in quattro puntate che andrà in onda su Youtube dal 23 marzoil titolo 'Demi Lovato: Dancing With the ...Madettati anche dagli infortuni,il pivot classe '94 Mariglen Cani che a ottobre si è fatto male al ginocchio, è stato costretto a operarsi e rientrerà il prossimo campionato. 'Cani è ...Niente prove scritte, ma solo una prova orale: gli esami di maturità partiranno a metà giugno e non ci sarà una tesina, ma un elaborato ampio, ha fatto ...Il nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha fatto luce sul calendario scolastico: lezioni fino a giungo e dal 1° settembre? Ecco cosa ha dichiarato.