Pace fiscale, scadenze in arrivo: ecco quando (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pace fiscale, scadenze in arrivo e Fisco pronto a incassare dai circa 2 milioni di contribuenti che hanno aderito alla rottamazione ter, alla definizione agevolata dei processi verbali di contestazione o alla chiusura delle liti pendenti del 2019. A ricordare il calendario delle scadenze, è il sito di informazione e consulenza legale Laleggepertutti.it. Da lunedì 1° marzo, visto che la scadenza naturale del 28 febbraio coincide con una domenica, infatti, i contribuenti "dovranno passare alla cassa per pagare la rata o le rate concordate grazie alla Pace fiscale – si legge sul sito di informazione legale -. Per la rottamazione ter ci sarà tempo fino all'8 marzo, visto che c'è un margine di 5 giorni e bisogna tenere conto del sabato e della domenica, 6 e 7 marzo.

Ultime Notizie dalla rete : Pace fiscale Fisco, è missione quasi impossibile: serve più tempo per una riforma Ieri Matteo Salvini è tornato a chiedere la pace fiscale. 'Ne abbiamo parlato con Draghi, non si tratta di fare regali ai furbetti ma di aiutare a far tornare a lavorare coloro che sono fermi', ha ...

