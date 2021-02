Milan-Inter, Balotelli: “Chiunque vinca, sarei felice. Il mio idolo è Ronaldo il Fenomeno” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Chiunque vinca, sarei felice. Se dovessi scegliere, però, probabilmente direi Milan per Zaltan Ibrahimovic. Se vincesse l’Inter sarei comunque contento. Ibra-Lukaku? Sono cose che possono accadere, capita che si arrivi allo scontro fisico dopo quello verbale, ma non so i motivi per cui sia successo in Coppa Italia. In campo non puoi nemmeno fare più di tanto, se dovessero decidere di fare un incontro di kick-boxing sarebbe un’altra storia. È stata una brutta scena tra campioni, chi ha ragione conta poco. Il mio idolo? Ronaldo il Fenomeno. Oggi mi fa impazzire Luis Muriel“. Queste sono le considerazioni di Mario Balotelli, il quale si è pronunciato riguardo ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) “. Se dovessi scegliere, però, probabilmente direiper Zaltan Ibrahimovic. Se vincesse l’comunque contento. Ibra-Lukaku? Sono cose che possono accadere, capita che si arrivi allo scontro fisico dopo quello verbale, ma non so i motivi per cui sia successo in Coppa Italia. In campo non puoi nemmeno fare più di tanto, se dovessero decidere di fare un incontro di kick-boxing sarebbe un’altra storia. È stata una brutta scena tra campioni, chi ha ragione conta poco. Il mioil. Oggi mi fa impazzire Luis Muriel“. Queste sono le considerazioni di Mario, il quale si è pronunciato riguardo ...

FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Domenica si gioca il #DerbyMilano, squadra al lavoro al Centro Sportivo Suning! Tutte le foto e i… - Inter : ?? | ARBITRO #DerbyMilano, Doveri dirigerà la partita di domenica a San Siro ?? - MondoTV241 : Bellissima iniziativa per il Darby di Milano #Derbydellasolidarietà #inter #milan - Jammasrl : #Quote #Scommesse #scommessesportive #calcio #quote Scommesse Serie A: Milan, derby a rischio. La fuga dell’Inter s… -