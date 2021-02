Mascara | “Difficile puntare su Osimhen Spero che Gattuso resti a Napoli”

Ultime Notizie dalla rete : Mascara Difficile

forzAzzurri

Napoli Calcio - Giuseppeè intervenuto alla trasmissione CalcioNapoli24Live soffermandosi sui temi caldi di casa ... il campionato italiano èe per lui non è facile dimostrare anche ...... gol segnato da Peppeallo stadio della Favorita nel derby del 1 marzo 2009, quello dello 0 ... soprattutto in questo momento così delicato e. Ciò non è successo, la reazione dei ...L'ex giocatore del Napoli Giuseppe Mascara è intervenuto ai microfoni di Arena Maradona, trasmissione in onda su Radio Crc Mascara ha parlato del momento ...'La Juventus non muore mai ed anche il Napoli può provare a dire la sua in ottica scudetto, se si riprende': ne è convinto l'ex attaccante azzurro Giuseppe Mascara.