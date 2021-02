Martina, appello a tempo di record: in aula il 7 e 14 aprile, corsa contro la prescrizione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per il giallo di Martina la giustizia viaggia con gli stivali delle sette leghe. Ad appena una settimana dalle motivazioni di cassazione che giustificano l'annullamento delle assoluzioni del 21 ... Leggi su lanazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per il giallo dila giustizia viaggia con gli stivali delle sette leghe. Ad appena una settimana dalle motivazioni di cassazione che giustificano l'annullamento delle assoluzioni del 21 ...

