Marelli: «Ronaldo in Champions? Non è da VAR. Su Chiellini-Rrahmani…» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Luca Marelli analizza gli ultimi episodi arbitrali riguardanti la Juve che hanno fatto discutere: ecco le sue dichiarazioni a riguardo Luca Marelli analizza gli ultimi episodi arbitrali riguardanti la Juve che hanno fatto discutere. Le sue parole in esclusiva a Juventusnews24. Ha fatto molto discutere il rigore non concesso da Del Cerro Grande in Porto-Juve. Lei lo avrebbe assegnato?«Un rigore che si può fischiare ma non è un episodio da Var. Questa è la grande problematica di questo episodio. È abbastanza evidente ma non è da Var. È vero che Ronaldo scivolava già ma non conta nulla. Deve essere giudicato il contatto tra il difensore e il giocatore. Per quanto Ronaldo fosse già sbilanciato, il difensore cerca di intervenire sul pallone e non riesce. È il classico fallo negligente, senza alcuna volontarietà ma dovuto al ...

