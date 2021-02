Luisa Ranieri a cuore aperto sul matrimonio con Luca Zingaretti | “Non mi da motivo di essere gelosa”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021), classe 1973, è un’attrice italiana affermata e amata dal pubblico. Lasi appresta a tornare su Rai 1, con Le indagini di Lolita Lobosco, una serie televisiva ispirata alla serie di romanzi di Gabriella Genisi e che ha come protagonista la vicequestore del Commissariato di Polizia di Bari. In una recente intervista l’attrice ha parlato non solo del nuovo impegno televisivo ma anche della lunga storia d’amore che la lega al marito, il celebre “Salvo Montalbano”,: ile le figlie, si sono conosciuti durante le riprese della serie tv Cefalonia e fanno ...