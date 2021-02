L’ex pm Palamara fa ricorso in Cassazione contro la sua destituzione dalla magistratura (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ex pm della Procura di Roma, Luca Palamara, coinvolto nello scandalo delle nomine negli uffici giudiziari e indagato a Perugia, attraverso i suoi difensori ha depositato questa mattina il ricorso in Cassazione contro la decisione, adottata a ottobre (leggi l’articolo), della disciplinare del Csm di destituire dall’ordine giudiziario L’ex presidente dell’Anm. Il ricorso contiene 8 motivi di impugnazione: tra questi, riferiscono fonti della difesa, quelli riguardanti il rigetto della ricusazione di Piercamillo Davigo, all’epoca componente del collegio disciplinare, il provvedimento con cui è stata decretata l’utilizzabilità delle intercettazioni captate con il Trojan inoculato nello smartphone di Palamara. Un altro motivo riguarda, poi, l’ordinanza con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021)pm della Procura di Roma, Luca, coinvolto nello scandalo delle nomine negli uffici giudiziari e indagato a Perugia, attraverso i suoi difensori ha depositato questa mattina ilinla decisione, adottata a ottobre (leggi l’articolo), della disciplinare del Csm di destituire dall’ordine giudiziariopresidente dell’Anm. Ilcontiene 8 motivi di impugnazione: tra questi, riferiscono fonti della difesa, quelli riguardanti il rigetto della ricusazione di Piercamillo Davigo, all’epoca componente del collegio disciplinare, il provvedimento con cui è stata decretata l’utilizzabilità delle intercettazioni captate con il Trojan inoculato nello smartphone di. Un altro motivo riguarda, poi, l’ordinanza con ...

clikservernet : L’ex pm Palamara fa ricorso in Cassazione contro la sua destituzione dalla magistratura - Noovyis : (L’ex pm Palamara fa ricorso in Cassazione contro la sua destituzione dalla magistratura) Playhitmusic - - fcolarieti : L’ex pm Palamara fa ricorso in Cassazione contro la sua destituzione dalla magistratura - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? L'ex presidente dell'Anm Luca #Palamara ha presentato tramite il suo legale ricorso alle Sezioni unite della Cassazione cont… - rtl1025 : ?? L'ex presidente dell'Anm Luca #Palamara ha presentato tramite il suo legale ricorso alle Sezioni unite della Cass… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Palamara Caos Procure: Palamara fa ricorso in Cassazione contro sua rimozione Affaritaliani.it