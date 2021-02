Kim Kardashian e Kanye West divorzieranno, scrive TMZ (Di venerdì 19 febbraio 2021) La celebre influencer statunitense Kim Kardashian e il rapper Kanye West divorzieranno, scrive TMZ, sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi. Fonti a conoscenza dei fatti hanno detto a TMZ che la coppia non avrebbe ancora fissato una Leggi su ilpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) La celebre influencer statunitense Kime il rapperTMZ, sito scandalistico solitamente molto affidabile per le notizie sulle celebrità statunitensi. Fonti a conoscenza dei fatti hanno detto a TMZ che la coppia non avrebbe ancora fissato una

