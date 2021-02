Il traghetto di Leonardo torna in acqua | riprende il servizio di navigazione

Ultime Notizie dalla rete : traghetto Leonardo

IL GIORNO

Imbersago (Lecco), 19 febbraio 2021 " Ildiè tornato in acqua e solca di nuovo l' Adda . Dopo un mese in secca per lavori di manutenzione questa mattina l'imbarcazione è stata sollevata con una gru dal piazzale antistante ...... come ildi, il Ponte di Paderno, la Rocchetta o le chiuse leonardesche. Per rientrare a casa a fine giornata con un'incredibile scorta di pace e relax . @Shutterstock Condividi: ...Dopo un mese di lavori l'imbarcazione è stata ricollocata nel fiume per ricollegare le due sponde di Imbersago e Villa d'Adda ...Dopo un mese di lavori l'imbarcazione è stata ricollocata nel fiume per riprendere il servizio di navigazione tra le due sponde di Imbersago e Villa d'Adda ...