Highlights Medvedev-Tsitsipas | semifinale Australian Open 2021 VIDEO

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Glidel match, valevole per ladegli. Vittoria in tre set per il russo, il quale si è imposto con lo score di 6-4 6-2 7-5 in due ore e undici minuti di gioco. Seconda finale slam in carriera per, che se la vedrà con Novak Djokovic. In alto le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

