Gran Bretagna, l'annuncio di Boris Johnson: "Doneremo ai paesi poveri i vaccini in più" (Di venerdì 19 febbraio 2021) La credevamo una Cerentola. Ma la Gran Bretagna, pur con severe difficoltà, sta combattendo con fortissima determinazione la pandemia di Covid. E forse il nostro giudizio di italiani va rivisto. È di queste ore la notizia impressionante che arriva da oltremanica. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha annunciato che "la Gran parte di qualsiasi eccedenza futura di vaccini" sarà donata al meccanismo Covax. Enormi diseguaglianze Di cosa si tratta? È un meccanismo volto a rendere possibile l'immunizzazione degli abitanti dei paesi più poveri dal Coronavirus. La situazione nel mondo al di fuori dei paesi ricchi è drammatica. Nei giorni scorsi l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un allarme: "La ...

